Або перемога, або кінець професійної кар'єри: Берінчик – про майбутій бій з Ноуксом

Ексчемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) оцінив майбутній бій з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 KO).

Його слова передає Ring Magazine.

Попри те що українець не бився вже 18 місяців, він не хвилюється, що не матиме проміжного поєдинку.

"Він дуже сильний та досвідчений боєць. Нещодавно він бився за титул чемпіона світу, але програв. Тепер він хоче повернутися і збирається битися зі мною … Я знаю, з яким суперником мені доведеться зустрітися, тому поставтеся до цього серйозно. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним після такої тривалої перерви. Немає часу на проміжний бій, і я не бачу в цьому сенсу. Тож ми одразу переходимо на більш високий рівень", – сказав боксер.

Берінчик вважає перемогу надзвичайно важливою, але також заявив, що має інші варіанти у бойових видах спорту.

"Я вклав багато праці у підготовку до цього бою, тренувався з початку 2026 року та готувався до повернення. Розумію, що ставки дуже високі: або перемога, або кінець моєї професійної боксерської кар'єри. Але я також розглядаю інші варіанти. Якщо я не зможу повернутися в бокс, я міг би спробувати себе в іншому напрямку… Бої без рукавичок, ММА чи К-1… Я був би радий розпочати іншу бійцівську кар'єру, якщо це станеться. У будь-якому разі я старанно працюю, щоб бути готовим на 100 відсотків. Готуйся, Сем. Це буде великий бій", – підсумував Берінчик.

Поєдинок відбудеться 29 серпня 2026 року в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена O2. На кону стоятиме титул WBO International.

Зазначимо, що це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього українець ліг на операційний стіл.

Ноукс востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Денис припинив співпрацю зі своїм вже екстренером Єгором Голубом, який у 2025 році став коучем британця Ентоні Джошуа.