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Це буде шахова партія: Берінчик – про бій з Девісом

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 18:20
Це буде шахова партія: Берінчик – про бій з Девісом
Top Rank

Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вважає, що його бій з американцем Кейшоном Девісом (12-0, 8 KO) буде нагадувати шахову партію.

Про це боксер розповів у коментарі Fighthype.

"Я думаю, що у Кейшона недостатньо досвіду в професіонаоах, і у нього будуть великі проблеми. Він не боксував з бійцями, які постійно рухаються.

Наш бій буде нагадувати шахову партію, бо в нас обох вистачає досвіду великих боїв. Мій стиль буде для нього незвичним, я багато рухаюся рингом, міняю кути та стійки. Не пропустіть 14 лютого, ви все побачите", – розповів Берінчик.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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