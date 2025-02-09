Берінчик із командою прибув до Нью-Йорка на бій проти Кейшона Девіса

Чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) прибув до Нью-Йорка на бій проти американського боксера легкої ваги Кейшона Девіса (11-0, 7 KO).

Відповідні фото український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.