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Де Ла Хойя здивував прогнозом на бій Пола з Чавесом

Олександр Булава — 14 травня 2025, 19:44
Де Ла Хойя здивував прогнозом на бій Пола з Чавесом
Джейк Пол
Getty Images

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вважає, що бій проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого є найбільшим викликом для Джейка Пола.

Цитує промоутера The Ring.

Попри це Де Да Хойя спрогнозував дострокову перемогу Пола.

"Не здивуюсь, якщо Чавес лідируватиме в букмекерських котируваннях. Я вірю, що в моїх очах та в очах світу це перше справжнє випробування і справжній боєць, з яким стикається Пол.

Я хвалю Джейка Пола за те, що він зробив з самого початку і як серйозно він ставиться до боксу. Цей хлопець, ймовірно, найпрацьовитіший у боксі сьогодні. Йому довелося довести себе з самого низу і піднятися, і саме це він і робить. Тепер він б'ється з Чавесом, який є справжнім бійцем. Він був світовим чемпіоном. Канело не зміг його нокаутувати.

Так що уявіть. Я ставлю на те, що Джейк Пол нокаутує Чавеса. Якщо це станеться, то що ми будемо робити? Це величезний крок до того чемпіонського титулу, який він хоче, і це не так вже й нездійсненно", – сказав Де Ла Хоя.

Нагадаємо, бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.

Чавес Джейк Пол Оскар де ла Хойя

Джейк Пол

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