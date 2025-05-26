Де Ла Хойя здивував прогнозом на бій Пак'яо
Менні Пак'яо
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Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вважає, що ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо здивує всіх у поєдинку проти Маріо Барріоса.
Цитує промоутера Ring Magazine.
"Чи має Менні все необхідне для перемоги? Абсолютно. Пак’яо – це легенда. Я вірю, що він зможе це зробити.
Це буде нелегко, але я думаю, що він здатен на це. Я бажаю йому всього найкращого", – сказав Де Ла Хойя.
Бій відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.
Пак'яо востаннє бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
Голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.