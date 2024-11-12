Де Ла Хойя підтвердив продаж The Ring

Промоутер Оскар Де Ла Хойя підтвердив продаж журналу The Ring Туркі Аль аш-Шейху за 10 млн доларів.

Цитує промоутера BoxingScene.

"У мене були деякі розмови з Туркі. Він, очевидно, зробив пропозицію, від якої ми не могли відмовитися. Це був актив, за який я тримався багато років. Ми міцно трималися, зберігаючи його живим. Тепер він у надійних руках", — підсумував Де Ла Хойя.

Очікується, що після купівлі The Ring знову виходитиме у друкованій версії, чого не було з 2022 року. Причому друковану версію очолить нинішній головний редактор Даг Фішер, а за сайт відповідатиме Рік Ріно (засновник BoxingScene).

Зазначимо, що один із найавторитетніших журналів про бокс існує з 1922 року. У 2017-му його викупив промоутер Оскар Де Ла Хойя. Видання щомісячно публікує рейтинг боксерів.

Напередодні Туркі пояснив важливість реваншу між Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) і Олександром Усиком (22-0, 14 КО).