Туркі аль Аш-Шейх розповів, чому реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться так швидко після першого бою

Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх заявив, що важливо провести бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) і Олександром Усиком (22-0, 14 КО) без проміжних поєдинків.

Слова Туркі Аль аш-Шейх наводить ESPN.

"Це те, що робить Riyadh Season: знову провести великий бій через сім місяців. Перший бій був занадто близьким, і у нас немає часу. Усику в січні виповнюється 38 років, а Ф'юрі – 36. Навіщо нам чекати, якщо все в порядку? Це наш спосіб ведення бізнесу. Ми будемо продовжувати поставляти на ринок великі бої".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.