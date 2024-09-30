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Де Ла Хойя назвав боксера, який нокаутує Канело

Олександр Булава — 30 вересня, 17:40
Де Ла Хойя назвав боксера, який нокаутує Канело
GETTY IMAGES

Керівник Golden Boy Оскар Де Ла Хойя вважає, що Давід Бенавідес (29-0-0, 24 КО) може нокаутувати чемпіона світу WBC, WBA, WBO в другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Думаю, він нокаутує його. Бенавідес – монстр. Він завдає в середньому понад 50-55 ударів за раунд. Канело і Чарло в першому раунді завдали один удар. На двох.

Я говорю як експерт з боксу. Це факти. Це реальність на папері.

То що станеться в рингу, коли прозвучить гонг? Якщо Канело пустить у хід свою праву руку, яку можна зрівняти з бомбою, то для Бенавідеса може бути гра закінчена. Все ж таки Девід – молодий, сильний і універсальний боєць. Він викидає багато ударів. Канело чекають на великі проблеми", – заявив Де Ла Хойя.

Нагадаємо, Бенавідес у своєму останньому поєдинку переміг Олександра Гвоздика одноголосним рішенням суддів. Альверес нещодавно здолав Едгара Берлангу.

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Сауль Канело Альварес

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