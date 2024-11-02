Де Ла Хойя назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Американський промоутер Оскар Де Ла Хойя віддає невелику перевагу Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) у реванші проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує промоутера Seconds Out.

"Бій буде іншим? Так, так, я знаю, просто знаючи певні факти, через які пройшов Тайсон. Це не означає, що Усик вийде таким же. Він буде кращим, швидшим, мудрішим, витривалішим. Він буде знати, як впоратися з Тайсоном через перший бій і через впевненість, яку він має", – розповів Оскар.

Також Де Ла Хойя відреагував на інформацію про те, що дружина Ф'юрі перенесла викидень незадовго до першого бою.

"Я думаю, Ф'юрі, його голова буде на місці. Ми не знали, що трапилося, яка трагічна новина сталася, чи знаєте ви, що це робить для бійця? Давайте поговоримо про серце Тайсона. Будь-хто б скасував бій. Ф'юрі вийшов і побився з Усиком, це неймовірно. Тому я справді сприймаю цей бій як бій 50-50, але я повинен дати Тайсону перевагу", – розповів Де Ла Хойя.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.