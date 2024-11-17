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Де Ла Хойя назвав трійку бажаних опонентів для Ортіса

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 11:55
Де Ла Хойя назвав трійку бажаних опонентів для Ортіса
Вірджіл Ортіс
Getty images

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, який представляє інтереси Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO), назвав бажаних суперників для свого підопічного.

Його слова цитує Boxing247.

"Фундора, Кроуфорд та Енніс? Так, ми розглядаємо ці три кандидатури. Хтось один із цих хлопців стане суперником Вірджіла", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що попереднім суперником Вірджіла був українець Сергій Богачук.

Нагадаємо, українець поступився американцю у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі рішенням більшості суддів. Сам Сергій говорив, що повністю домінував у бою.

Бокс Де Ла Хойя Вірджіл Ортіс

Де Ла Хойя

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