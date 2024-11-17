Де Ла Хойя назвав трійку бажаних опонентів для Ортіса

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, який представляє інтереси Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO), назвав бажаних суперників для свого підопічного.

Його слова цитує Boxing247.

"Фундора, Кроуфорд та Енніс? Так, ми розглядаємо ці три кандидатури. Хтось один із цих хлопців стане суперником Вірджіла", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що попереднім суперником Вірджіла був українець Сергій Богачук.

Нагадаємо, українець поступився американцю у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі рішенням більшості суддів. Сам Сергій говорив, що повністю домінував у бою.