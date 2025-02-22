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Чемпіон Бокс

Лапін дізнався ім'я наступного суперника

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 08:01
Лапін дізнався ім'я наступного суперника
Даніель Лапін та Ділан Колін
Mirror Fighting

Український чемпіон IBF International та WBA Continental Даніель Лапіну наступному поєдинку зустрінеться зі словацьким боксером Робертом Рачем.

Про це повідомила промоутерська компанія Ready to Fight.

Бій відбудеться 12 квітня у Празі на території концертного залу "Lucerna Hall".

Нагадаємо, свій попередній бій Лапін провів в андекарді реваншу між Усиком та Ф'юрі, здолавши Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.

Раніше Олександр назвав Лапіна найкращим молодим боксером світу.

Бокс Даніель Лапін

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