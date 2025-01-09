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Усик назвав найкращого молодого боксера світу

Олександр Булава — 9 січня 2025, 15:59
Усик назвав найкращого молодого боксера світу
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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що володар титулів WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі Даніель Лапін (10-0, 4 КО) є найкращим молодим боксером у світі.

Про це Усик розповів у коментарі TNT Sports.

"Найкращий молодий боксер у світі? Це Даніель Лапін", – розповів Усик.

Напередодні Даніель захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО) з Франції. Бій проходив у андеркарді бою Усик – Ф'юрі.

Зазначимо, що раніше Усик називав британського боксера Мозеса Ітауму (11-0, 9 КО) майбутнім надважкого дивізіону.

Олександр Усик Даніель Лапін

Олександр Усик

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