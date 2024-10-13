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Молодший брат Іноуе поступився Цуцумі в поєдинку за титул WBA

Олександр Булава — 13 жовтня, 15:54
Молодший брат Іноуе поступився Цуцумі в поєдинку за титул WBA

Володар титулу WBA у найлегшій вазі Такума Іноуе (20-2, 5 КО) поступився Сейя Цуцумі (12-0-2, 8 KO) на вечорі боксу у Токіо, Японія.

Претендент активно розпочав бій, викидаючи серії ударів. Водночас чемпіон виглядав надто пасивно, відповідаючи на атаки суперника одним ударом.

Кульмінацією натиску Цуцумі став нокдаун у 9-му раунді. Рефері відкрив рахунок, проте Такума зміг продовжити поєдинок.

Боксери влаштували обмін ударами у чемпіонських раундах, однак це не вплинуло на підсумковий результат бою – 114-113, 115-112 та 117-110 на користь претендента.

Нагадаємо, Такума є молодшим братом чемпіона світу у чотирьох дивізіонах Наоя Іноуе, який нещодавно вдруге захистив титул абсолютного чемпіона світу. У Токіо Наоя переміг ірландця Ті Джея Дохені (26-5, КО) технічним нокаутом у сьомому раунді.

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