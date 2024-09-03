Японець Іноуе вдруге захистив звання абсолютного чемпіона світу: огляд бою

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Інуе (28-0, 25 КО) переміг ірландця Ті Джея Дохені (26-5, КО).

Огляд бою

Японець домінував впродовж всього поєдинку та довів його до завершення у сьомому раунді. Дохені після лівого джебу та численних ударів по корпусу не зміг продовжити бій.

Для Іноуе — це був другий захист титулу абсолютного чемпіона світу. Перший захисник відбувся у травні, тоді Наоя нокаутом у шостому раунді здолав мексиканця Луїса Нері.