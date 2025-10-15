Українська правда
Чжилей погодився на умови бою з Чісорою

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 21:57
Чжан Чжилей
Getty images

42-річний китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО) близький до бою з 41-річним британським ветераном Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

Китайський боксер принципово прийняв всі умови поєдинку з Чісорою, який, як очікується, відбудеться 13 грудня. Чжан сподівається отримати остаточне підтвердження цього тижня.

Нагадаємо, свій останній бій китаєць провів у лютому цього року. Чжан нокаутом поступився німцю Агіту Кабаєлу.

Британський ветеран також у лютому відправив у нокаут Отто Валліна. Нещодавно він анонсував, що його 50-й бій відбудеться 13 грудня.

Дерек Чісора

