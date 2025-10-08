42-річний Чжилей викликав на бій 41-річного Чісору

42-річний китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) заявив, що хоче отримати бій з 41-річним британським ветераном Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Про це боксер розповів в Instagram.

Чжан нагадав, що раніше Чісора викликав його на бій.

"Я хочу битись з тобою. Хочу тебе вдарити. Можливо, ти теж хочеш мене вдарити", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, свій останній бій китаєць провів у лютому цього року. Чжан нокаутом поступився німцю Агіту Кабаєлу.

Британський ветеран також у лютому відправив у нокаут Отто Валліна. Нещодавно він анонсував, що його 50-й бій відбудеться 13 грудня.