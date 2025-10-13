Я не можу залізти йому в голову: Чухаджян – про перемогу над аргентинцем Мафаудом

Український боксер Карен Чухаджян (26-4, 13 КО) прокоментував дострокову перемогу над аргентинцем Хоелем Маркосом Мафаудом (13-2, 5 КО) на вечорі боксу у Ризі, наголосивши, що мету було виконано.

Слова Карена наводить LuckyPunch.net.

"Важко оцінювати власний виступ. Ціль була – впевнено перемогти та здобути титули. І цю мету ми виконали. Оцінку ж свого виступу я залишу вболівальникам і експертам. Я не налаштовувався на нокаут, хоча загалом думав, що якщо він і станеться, то у другій половині поєдинку. Щодо самого нокауту, то було кілька влучних ударів – декілька хороших потраплянь у скроню та кілька в область печінки. Завдяки цьому і вдалося швидко перемогти.



Суперник – боксер хорошого рівня. Не знаю, чи це його максимум, адже я не можу залізти йому в голову. Як уже казав, очікував, що якщо буде дострокова перемога, то саме у другій половині бою. Можливо, він десь пропустив зайві удари", – зазначив Чухаджян.