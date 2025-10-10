Чухаджян пройшов зважування перед боєм з Мафауадом

У п’ятницю, 10 жовтня, український боксер Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) та аргентинець Хоель Маркос Мафауад (13-1, 5 КО) пройшли церемонію зважування напередодні очного поєдинку.

Обидва вписалися в ліміт напівсередньої ваги (66,7 кг). Обидва спортсмени показали абсолютно ідентичну вагу: по 66,670 кг.

Нагадаємо, бій між Чухаджяном і Мафауадом відбудеться в суботу, 11 жовтня, столиці Латвії, Ризі, в рамках турніру KOK 127 & DREAMBOXING. На кону бою стоятимуть титули IBF International та WBO International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, також 11 жовтня в Києві свій бій проведе Віктор Постол. Його суперником буде іспанець Алехандро Мойя (22-2, 12 КО). Сьогодні, 10 жовтня, обидва учасники цього поєдинку також успішно пройшли процедуру зважування.