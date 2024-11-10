Я готовий до великого бою: Чухаджян поділився планами після поразки від Енніса

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) поділився планами після поразки від чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО), заявивши, що готовий до ще одного великого бою.

Його слова наводить FightHype.

"Не знаю, мені потрібно поговорити зі своїм промоутером. Ви знаєте, я вже не на ринзі, але в думках все ще там. Не знаю, що сказати. Я хочу великого бою, я готовий до великого бою, тож якщо хтось хоче битися зі мною, я можу прийняти бій", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).

Перший бій боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.