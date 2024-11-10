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Я готовий до великого бою: Чухаджян поділився планами після поразки від Енніса

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 19:15
Я готовий до великого бою: Чухаджян поділився планами після поразки від Енніса
Карен Чухаджян
скріншот з відео

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) поділився планами після поразки від чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО), заявивши, що готовий до ще одного великого бою.

Його слова наводить FightHype.

"Не знаю, мені потрібно поговорити зі своїм промоутером. Ви знаєте, я вже не на ринзі, але в думках все ще там. Не знаю, що сказати. Я хочу великого бою, я готовий до великого бою, тож якщо хтось хоче битися зі мною, я можу прийняти бій", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).

Перший бій боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Карен Чухаджян Джарон Енніс

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