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Чухаджян назвав переможця бою Енніс – Станіоніс

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 09:39
Чухаджян назвав переможця бою Енніс – Станіоніс

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) вважає американського чемпіона IBF Джарона Енніса (33-0, 29 КО) фаворитом у поєдинку проти литовського володаря титулу WBA Еймантаса Станіоніса (15-0, 9 КО).

Цитує боксера Tribuna.

"Станіоніс – крутий боксер з хорошою фізухою. Він не просто так став чемпіоном світу, але він не дуже активний у своїх виступах, тому в цьому поєдинку я поставлю на Енніса. За статусом це головний бій у карʼєрі Джарона, перший обʼєднавчий бій, тому, мабуть, його головним і називають.

Станіоніс стилістично зручний для Енніса, тому ставлю на Джарона. А чи пройде всю дистанцію, то тут важкувато сказати, залежить від кількості ударів, які прийме Еймантас. В будь-якому разі поєдинок шикарний, чекаю з нетерпінням", – сказав Чухаджян.

Поєдинок відбудеться 12 квітня в Атлантик-Сіті (США).

Нагадаємо, в останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО). Станіоніс востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, перемігши Габріеля Маестре.

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Джарон Енніс

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