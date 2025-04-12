Чухаджян назвав переможця бою Енніс – Станіоніс

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) вважає американського чемпіона IBF Джарона Енніса (33-0, 29 КО) фаворитом у поєдинку проти литовського володаря титулу WBA Еймантаса Станіоніса (15-0, 9 КО).

Цитує боксера Tribuna.

"Станіоніс – крутий боксер з хорошою фізухою. Він не просто так став чемпіоном світу, але він не дуже активний у своїх виступах, тому в цьому поєдинку я поставлю на Енніса. За статусом це головний бій у карʼєрі Джарона, перший обʼєднавчий бій, тому, мабуть, його головним і називають.

Станіоніс стилістично зручний для Енніса, тому ставлю на Джарона. А чи пройде всю дистанцію, то тут важкувато сказати, залежить від кількості ударів, які прийме Еймантас. В будь-якому разі поєдинок шикарний, чекаю з нетерпінням", – сказав Чухаджян.