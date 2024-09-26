Чісора назвав головну причину провалів Вайлдера

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 25 КО) вважає, що американець Деонтей Вайлдер (43-1-4, 42 КО) повинен змінити тренера, щоб зупинити свій спад.

Слова Чісори цитує видання Vringe.com.

"Він зробив Маліка Скотта своїм тренером. А той узяв і перетворив лева на кота. Я розчарований. Навіть писав Деонтею: "Чувак, тобі треба позбутися Маліка. І швидше. Якщо він недостатньо голодний, щоб повернути тобі тваринний інстинкт, то який у всьому цьому сенс?

Я не чіпляюся до Маліка. Але я розчарований, що він підвів нашу громаду, перетворивши одного з найкращих наших бійців на слабака. Я люблю Маліка. І саме це мене найбільше засмучує", – сказав Чісора.