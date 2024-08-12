Чісора: Вайлдер повинен змінити свою команду

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що колишньому чемпіону світу Деонтею Вайлдеру (43-4-1, 42 КО) необхідно змінити команду.

Цитує Чісора Seconds Out.

"Я думаю, що Деонтей Вайлдер повинен змінити свою команду, і він повернеться сильнішим, ніж будь-коли. Змінити все. Він повинен повернутися до свого старого тренера і просто робити те, що робив раніше.

Джеб і удар правою прямо по центру. Він потужний панчер. Йому потрібен джеб і удар по центру. Тому що він не робив цього відтоді", — сказав Чісора.