Чісора – про звинувачення Ф'юрі у шахрайстві: Я йому вірю

Британський ветеран боксу Дерек Чісора (36-13, 23 КО) відреагував на заяву Деонтея Вайлдера, який звинуватив Тайсона Ф'юрі у шахрайстві.

Боксер висловився про це в інтерв'ю Eze Talks Sports Interviews.

Колишній суперник Олександра Усика несподівано підтримав свого наступного опонента. Чісора запевнив, що вірить словам "Бронзового бомбардувальника", але не став аргументувати свою думку.

"Я йому вірю. От і все", – лаконічно відповів Дерек.

Нагадаємо, що Вайлдер назвав Ф'юрі найбільшим шахраєм в історії боксу. На що "Циганський король" не став зволікати із відповіддю.

Тайсон запевняв, що останні заяви Деонтея слід списати на психічні проблеми, з якими зіштовхнувся американець. Британець додав, що "Бронзовий бомбардувальник" переживає складний час.

Нагадаємо, що 4 квітня 2026 року Вайлдер поб'ється проти Чісори на арені "О2" у Лондоні. Дерек запевнив, що це протистояння стане прощальним для нього на профі-рингу. Також він заговорив й про закінчення кар'єри свого суперника.

Хоча раніше промоутер Френк Воррен припустив, що переможець битви Чісора – Вайлдер може вийти на титульний бій проти Усика.