Він навіть не старався: колишній чемпіон світу дав оцінку бою Чісора – Валлін

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч розкритикував шведського боксера Отто Валліна (27-3, 15 КО), адже той, на його думку, показав занадто слабку опозицію 41-річному Дереку Чісорі (36-13, 23 КО).

Про це Фроч сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Необхідно віддати Чісорі належне. Йому 41 рік, але він, як і раніше, видає 12-раундові виступи. Він знає, як розраховувати час, як битися 12 раундів, бо Дерек багато разів виходив на ринг. Я очікував, що Отто Валлін хоча б зробить бій конкурентним, але навіть не намагався. Валлін працював лише джебом, рухався і задкував, ніби він був наляканий. Валлін постійно, весь вечір бився на задній нозі. Він притискався до канатів та кутів", – сказав Фроч на своєму подкасті.

Нагадаємо, Чісора переміг шведа одноголосним рішенням суддів, хоча саме Отто був фаворитом бою.

Завдяки тріумфу Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.