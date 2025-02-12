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Він навіть не старався: колишній чемпіон світу дав оцінку бою Чісора – Валлін

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 15:51
Він навіть не старався: колишній чемпіон світу дав оцінку бою Чісора – Валлін
Карл Фроч (по центру)
Inatagram

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч розкритикував шведського боксера Отто Валліна (27-3, 15 КО), адже той, на його думку, показав занадто слабку опозицію 41-річному Дереку Чісорі (36-13, 23 КО).

Про це Фроч сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Необхідно віддати Чісорі належне. Йому 41 рік, але він, як і раніше, видає 12-раундові виступи. Він знає, як розраховувати час, як битися 12 раундів, бо Дерек багато разів виходив на ринг.

Я очікував, що Отто Валлін хоча б зробить бій конкурентним, але навіть не намагався. Валлін працював лише джебом, рухався і задкував, ніби він був наляканий. Валлін постійно, весь вечір бився на задній нозі. Він притискався до канатів та кутів", – сказав Фроч на своєму подкасті.

Нагадаємо, Чісора переміг шведа одноголосним рішенням суддів, хоча саме Отто був фаворитом бою.

Завдяки тріумфу Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Дерек Чісора Отто Валлін Карл Фроч

Карл Фроч

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