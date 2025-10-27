Чісора: Ніхто не дасть Усику великий гонорар, бо всі знають, що він переможе

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) висловився про майбутнє абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) та його можливі наступні бої.

Слова боксера цитує BoxNation.

На думку Чісори, головною метою українця зараз є отримання максимально вигідного контракту, однак це може стати проблемою через його домінантне становище в дивізіоні.

"Усик хоче великий гонорар. Але, як я вже казав Усику: ніхто не дасть тобі великий гонорар, бо вони знають, що ти переможеш", – заявив Чісора.

Також британець заявив, що Фабіо Вордлі неготовий до поєдинку проти Олександра Усика.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.