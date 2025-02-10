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Мені потрібно щось грандіозне: Чісора – про суперника на 50-й бій

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 23:12
Мені потрібно щось грандіозне: Чісора – про суперника на 50-й бій
Дерек Чісора
BoxingScene Staff

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив наступних суперників після перемоги над Отто Валліном (26-3, 14 KO).

Цитує боксера BoxingScene.

"Бій з Валліном був дуже важким, і я думаю, що я сам зробив його важчим для себе, тому що я втратив концентрацію на пару раундів. Потім сталося розсічення, це був удар в голову, і він продовжував мене бити туди – це нормально, я не скаржився.

Що далі? Нехай громадськість вирішує. Я дозволю вам, хлопці, вирішити. Мені потрібно щось велике у Великій Британії, я це заслужив. Я хочу битися з бійцем, або, можливо, я битимусь з Джейком Полом, хто знає", – сказав Чісора.

Завдяки перемозі над Валліном, Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою Чісора – Валлін.

Дерек Чісора

Дерек Чісора

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