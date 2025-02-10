Мені потрібно щось грандіозне: Чісора – про суперника на 50-й бій

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив наступних суперників після перемоги над Отто Валліном (26-3, 14 KO).

Цитує боксера BoxingScene.

"Бій з Валліном був дуже важким, і я думаю, що я сам зробив його важчим для себе, тому що я втратив концентрацію на пару раундів. Потім сталося розсічення, це був удар в голову, і він продовжував мене бити туди – це нормально, я не скаржився.

Що далі? Нехай громадськість вирішує. Я дозволю вам, хлопці, вирішити. Мені потрібно щось велике у Великій Британії, я це заслужив. Я хочу битися з бійцем, або, можливо, я битимусь з Джейком Полом, хто знає", – сказав Чісора.