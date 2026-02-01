Чісора: Я знищу Вайлдера

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) заявив, що знищить колишнього чемпіона в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

"Це буде неймовірно. Деонтей зараз змінився, багато чого пережив. Він розповідав про це в якомусь подкасті. Тож тепер, я думаю, він випустив свій гнів і погану енергію. Тож тепер ми отримаємо дивовижного бійця. Як пройде бій? Я його знищу", – сказав Чісора.

Бій боксерів відбудеться 4 квітня на арені "О2" в Лондоні. Для Дерека це буде 50-й поєдинок у професійній кар'єрі.

Чісора востаннє боксував у лютому 2025-го, коли переміг шведа Отто Валліна. Натомість Вайлдер у червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.