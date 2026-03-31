Чісора: Ф'юрі сильно вплинув на психологічний стан Вайлдера

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що трилогія з Тайсоном Ф'юрі завдала психологічної травми Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО).

Його слова передає The Ring.

"Думаю, Тайсон залишив Деонтею психологічну травму. У Лондоні ми намагалися заговорити про Тайсона – і він зірвався на Саймона Джордана [ведучий Talksport]. Сьогодні намагалися обговорити це з Пірсом Морганом – і знову те саме. Тайсон справді сильно на нього вплинув. Він дуже чутливий. Зараз він у скрутному становищі", – сказав боксер.

Чісора впевнений у своїй перемозі над американським бійцем.

"Я його розтрощу. Я йду за ним. Без образ, але коли пролунає гонг, мені потрібно дістатися до нього. Якщо дам йому простір – це буде довга ніч для мене. Я маю тиснути й просто розбити його", – сказав Чісора.

Зазначимо, що для обох боксерів це буде ювілейний 50-й бій на профі-рингу. Вони його проведуть 4 квітня в Лондоні, після чого Дерек Чісора повісить рукавички на цвях.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів, як завершиться майбутня битва. Він заявив, що після неї поїде із британським боксером у паб.