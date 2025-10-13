Українська правда
Володимир Максименко — 13 жовтня 2025, 11:26
Чемпіон WBA викликав Енніса на бій

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Абас Барау (17-1, 9 КО) викликав на бій Джарона Енніса (35-0, 31 КО).

Спортсмен поспілкувався з Prо Boxing Fans.

"Я тільки двома руками за цей бій. Звісно, я б із ним побився – саме такого суперника я і шукаю. Це був би великий бій. В ринзі я часто пресингую, а тому цікаво було б подивитись на Енніса.

Для мене це додатковий шанс продемонструвати свою силу та свою міць", – резюмував Барау.

Абас здобув пояс WBA завдяки відмові Теренса Кроуфорда, який змінив вагову категорію.

Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.

Після цього американець заявив, що хоче битись із Вірджилом Ортісом.

