Чемпіон WBA викликав Енніса на бій
Чемпіон світу з боксу за версією WBA Абас Барау (17-1, 9 КО) викликав на бій Джарона Енніса (35-0, 31 КО).
Спортсмен поспілкувався з Prо Boxing Fans.
"Я тільки двома руками за цей бій. Звісно, я б із ним побився – саме такого суперника я і шукаю. Це був би великий бій. В ринзі я часто пресингую, а тому цікаво було б подивитись на Енніса.
Для мене це додатковий шанс продемонструвати свою силу та свою міць", – резюмував Барау.
Абас здобув пояс WBA завдяки відмові Теренса Кроуфорда, який змінив вагову категорію.
Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.
Після цього американець заявив, що хоче битись із Вірджилом Ортісом.