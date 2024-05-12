Стівенсон звернувся до Ломаченка: Люди з України відрізняються хоробрістю, тож не ховайся
Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) закликав чемпіона світу за версією IBF Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) не ховатися за промоутерською компанією Top Rank.
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Відповідний пост американський боксер виклав у X (колишній твіттер).
"Я поважаю твій стиль бою, я поважаю, що ти легенда, але я не поважаю твоє бажання не битися зі мною... Люди з України відрізняються кмітливістю і хоробрістю. Не ховайтеся за Top Rank, тому що це не сміливо з вашого боку", — написав Стівенсон.
Напередодні Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.
Додамо, що українець абсолютно перевершив суперника за кількістю ударів в поєдинку, а за оцінками суддів українець одностайно виграв сім раундів з десяти.