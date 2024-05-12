Стівенсон звернувся до Ломаченка: Люди з України відрізняються хоробрістю, тож не ховайся

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) закликав чемпіона світу за версією IBF Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) не ховатися за промоутерською компанією Top Rank.

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Відповідний пост американський боксер виклав у X (колишній твіттер).

"Я поважаю твій стиль бою, я поважаю, що ти легенда, але я не поважаю твоє бажання не битися зі мною... Люди з України відрізняються кмітливістю і хоробрістю. Не ховайтеся за Top Rank, тому що це не сміливо з вашого боку", — написав Стівенсон.

💨 @KlimasBoxing @VasylLomachenko I respect yo fighting style I respect that you are a legend what I don’t respect is your willingness to not fight me.. People from the Ukraine is build wit Bravery within don’t hide behind Top Rank because that’s is not brave on your end… https://t.co/Ksbp9qFp3O — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 12, 2024

Напередодні Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Додамо, що українець абсолютно перевершив суперника за кількістю ударів в поєдинку, а за оцінками суддів українець одностайно виграв сім раундів з десяти.