Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Юбенк отримав космічний штраф за витівку під час дуелі поглядів

Олександр Булава — 12 березня 2025, 20:58
Юбенк отримав космічний штраф за витівку під час дуелі поглядів
Getty Images

Чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) покарали за поведінку під час битви поглядів із Конором Бенном (23−0, 14 KO).

Про це повідомляє Sky Sports.

У лютому боксери зійшлися у першій битві поглядів. Під час якої Юбенк вдарив яйцем по обличчю суперника.

За свою витівку Кріс був оштрафований Британською боксерською радою на 100 тисяч фунтів.

Юбенк своєрідно відреагував на покарання у соцмережах: "Вартує кожного пенні".

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Кріс Юбенк

Кріс Юбенк

Наступну битву поглядів між Юбенком та Бенном скасували через заходи безпеки
Це занадто: Белью засудив вчинок Юбенка на битві поглядів з Бенном
Це підлий вчинок: Гірн – про удар яйцем від Юбенка
Колишній чемпіон світу прийшов на битву поглядів проти польського боксера з мечем
Кріс Юбенк-молодший назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару

Останні новини