Юбенк отримав космічний штраф за витівку під час дуелі поглядів

Чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) покарали за поведінку під час битви поглядів із Конором Бенном (23−0, 14 KO).

Про це повідомляє Sky Sports.

У лютому боксери зійшлися у першій битві поглядів. Під час якої Юбенк вдарив яйцем по обличчю суперника.

За свою витівку Кріс був оштрафований Британською боксерською радою на 100 тисяч фунтів.

IT'S ALL KICKED OFF! ‼️



Chris Eubank Jr. SLAPS Conor Benn during intense face-off 💥 pic.twitter.com/r2AQ6mBD1H — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 25, 2025

Юбенк своєрідно відреагував на покарання у соцмережах: "Вартує кожного пенні".

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.