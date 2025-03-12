Юбенк отримав космічний штраф за витівку під час дуелі поглядів
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Чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) покарали за поведінку під час битви поглядів із Конором Бенном (23−0, 14 KO).
Про це повідомляє Sky Sports.
У лютому боксери зійшлися у першій битві поглядів. Під час якої Юбенк вдарив яйцем по обличчю суперника.
За свою витівку Кріс був оштрафований Британською боксерською радою на 100 тисяч фунтів.
Юбенк своєрідно відреагував на покарання у соцмережах: "Вартує кожного пенні".
Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.