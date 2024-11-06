Енніс може змінити вагову категорію після бою з Чухаджяном

Чемпіон світу IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс (32-0, 29 КО) налаштований залишити вагову категорію 147 фунтів, якщо не отримає боїв з провідними чемпіонами після зустрічі з українцем Кареном Чухаджяном (24-2, 13 КО).

Енніс вже неодноразово висловлював розчарування через те, що інші чемпіони відмовляються з ним битися, і розглядає перехід у категорію 154 фунти, щоб отримати більше шансів на важливі поєдинки. Слова боксера наводить Boxing News 24:

"Я намагався організувати бої з багатьма чемпіонами, такими як Кроуфорд, Спенс та Портер, але ніхто з них не готовий виходити на ринг. Якщо я переможу Чухаджяна, пора виходити на новий рівень. Можливо, в іншій категорії знайдуться ті, хто готовий битися за титули".

Енніс, якому вже 27 років, звинувачує промоутера Едді Гірна у нездатності організувати об’єднавчі бої у напівсередній вазі. Відомо, що переговори з чемпіоном WBO Брайаном Норманом-молодшим зірвалися через фінансові суперечки, що стало черговою перепоною на шляху до боїв, які могли б наблизити Енніса до звання абсолютного чемпіона.

Поєдинок Енніс – Чухаджян відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, боксери провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.