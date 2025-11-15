Олімпійський чемпіон дискваліфікований на 3 роки через стероїди

Боксер з Узбекистану Лазізбек Муллажонов, який став переможцем Олімпіади 2024 у ваговій категорії до 92 кг, отримав трирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

У пробі 26-річного боксера, взятої 11 червня у позазмагальний період, було виявлено метастерон – синтетичний анаболіко-андрогенний стероїд, пов'язаний зі стимуляцією швидкого зростання м'язів, збільшенням сили та потужності.

Дискваліфікація боксера завершиться 21 липня 2028 року.

У 2023 році він здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу, який проходив у рідному для нього Ташкенті. У 2022 Лазізбек став чемпіоном Азії. На професійному ринзі провів 6 боїв – переміг у кожному з них.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі з Нової Зеландії, Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) провалив допінг-тест у день свого бою з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).