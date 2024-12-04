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Ветеранський хевівейт: Чарр та Пулев провели дуель поглядів

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 22:43
Ветеранський хевівейт: Чарр та Пулев провели дуель поглядів

Регулярний чемпіон WBA в надважкій вазі 39-річний Махмуд Чарр (34-4, 20 КО) та 43-річний Кубрат Пулев (30-3, 14 КО) провели дуель поглядів.

Бій відбудеться 7 грудня у Софії, Болгарія.

Пулев мав провести поєдинок проти Чарра 30 березня, але двобій перенесли через травму німця з сирійсько-ліванським корінням.

Через це його замінив українець Ігор Шевадзуцький, який у підсумку поступився у 12-раундовому двобої одноголосним рішенням суддів.

Чарр останній бій провів у грудні 2021 року, перемігши Нурі Сефері.

Чарр Кубрат Пулев

Кубрат Пулев

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