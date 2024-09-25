Чарр проведе бій з 43-річним Пулевим

Регулярний чемпіон WBA в надважкій вазі Махмуд Чарр (34-4, 20 КО) у наступному поєдинку зустрінеться з Кубратом Пулевим (30-3, 14 КО).

Про це повідомляє Boxen1.

Бій відбудеться 7 грудня у Софії, Болгарія.

Зазначимо, що Пулев мав провести поєдинок проти Чарра (34-4, 20 КО) ще у березні, але німецький боксер пошкодив біцепс лівої руки, і йому зробили операцію.

Через це його замінив українець Ігор Шевадзуцький, який у підсумку поступився у 12-раундовому двобої одноголосним рішенням суддів.

Чарр останній бій провів у грудні 2021 року, перемігши Нурі Сефері.