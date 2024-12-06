Чарр переважив Пулева напередодні бою
Регулярний чемпіон WBA в надважкій вазі 39-річний Махмуд Чарр (34-4, 20 КО) та 43-річний Кубрат Пулев (30-3, 14 КО) провели традиційну церемонію зважування.
Німець мінімально переважив болгарина.
Кубрат Пулев – 114 кг
Махмуд Чарр – 116,8 кг.
Бій відбудеться 7 грудня у Софії, Болгарія.
Пулев мав провести поєдинок проти Чарра 30 березня, але двобій перенесли через травму німця з сирійсько-ліванським корінням.
Через це його замінив українець Ігор Шевадзуцький, який у підсумку поступився у 12-раундовому двобої одноголосним рішенням суддів.
Чарр останній бій провів у грудні 2021 року, перемігши Нурі Сефері.