Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чарр переважив Пулева напередодні бою

Олександр Булава — 6 грудня 2024, 19:02
Чарр переважив Пулева напередодні бою

Регулярний чемпіон WBA в надважкій вазі 39-річний Махмуд Чарр (34-4, 20 КО) та 43-річний Кубрат Пулев (30-3, 14 КО) провели традиційну церемонію зважування.

Німець мінімально переважив болгарина.

Кубрат Пулев – 114 кг

Махмуд Чарр – 116,8 кг.

Бій відбудеться 7 грудня у Софії, Болгарія.

Пулев мав провести поєдинок проти Чарра 30 березня, але двобій перенесли через травму німця з сирійсько-ліванським корінням.

Через це його замінив українець Ігор Шевадзуцький, який у підсумку поступився у 12-раундовому двобої одноголосним рішенням суддів.

Чарр останній бій провів у грудні 2021 року, перемігши Нурі Сефері.

Чарр Кубрат Пулев

Чарр

Ветеранський хевівейт: Чарр та Пулев провели дуель поглядів
Ветеранський хевівейт: Чарр та Пулев оголосили про бій
Чарр проведе бій з 43-річним Пулевим
Пулев домовився про бій з Чарром
Чарр викликав Чісору на бій в андеркарді Усик-Ф’юрі

Останні новини