Гриців переміг Вервейка в андеркарді бою Пулев – Чарр

Український боксер суперважкої ваги Олександр Гриців (9-0, 6 KO) переміг поляка українського походження Сергія Вервейка.

Бій пройшов дистанцію в усі 8 раундів. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Усі 3 рефері віддали перемогу Гриціву з рахунком 80:71.

Зауважимо, що поєдинок відбувся в андеркарді бою між болгарином Кубратом Пулевим та німцем Мануелем Чарром.

Востаннє 25-річний Олександр Гриців боксував у вересні цього року проти чеха Адама Коларіка. Поєдинок також пройшов усю дистанцію у 8 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.