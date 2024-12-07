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Гриців переміг Вервейка в андеркарді бою Пулев – Чарр

Микола Дендак — 7 грудня 2024, 22:54
Гриців переміг Вервейка в андеркарді бою Пулев – Чарр
Кубрат Пулев та Олександр Гриців
Instagram: hrytsiv.o

Український боксер суперважкої ваги Олександр Гриців (9-0, 6 KO) переміг поляка українського походження Сергія Вервейка.

Бій пройшов дистанцію в усі 8 раундів. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Усі 3 рефері віддали перемогу Гриціву з рахунком 80:71.

Зауважимо, що поєдинок відбувся в андеркарді бою між болгарином Кубратом Пулевим та німцем Мануелем Чарром.

Востаннє 25-річний Олександр Гриців боксував у вересні цього року проти чеха Адама Коларіка. Поєдинок також пройшов усю дистанцію у 8 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.

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