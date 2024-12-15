Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі: прогноз букмекерів

21 грудня на стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого буде бій у надважкій вазі між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA, WBC, WBO та IBO.

Букмекери активно приймають ставки на бій-реванш. На думку ліцензійного оператора Favbet, фаворитом другого поєдинку Усик – Ф’юрі є чинний чемпіон світу.

Ставки на перемогу Усика можна зробити з коефіцієнтом 1,70, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 2,55. На нічию дають 15,00.

Ймовірність виграшу Усика нокаутом оцінюється коефіцієнтом 3,80, на аналогічну перемогу Тайсона прогноз нижчий – 5,00. Ймовірність перемоги українця за очками – 2.65, а британця – 4,50.

Букмекери схиляються до того, що бій триватиме всі 12 раундів, і оцінюють такий сценарій в 1,70. На дострокове завершення поєдинку коефіцієнт стартує від 2,35 і залежить від тоталу раундів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.