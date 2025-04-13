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Бронзовий призер ОІ-2024 нокаутом у першому раунді здобув другу перемогу в професійному статусі

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 05:09
Бронзовий призер ОІ-2024 нокаутом у першому раунді здобув другу перемогу в професійному статусі
Омарі Джонс і Теренс Кроуфорд
x.com/iam_OmariJones

Американець Омарі Джонс (2-0, 2 КО) здобув свою другу перемогу на професійному рівні, здолавши земляка Вільяма Джексона (13-6-2, 5 КО).

Бій завершився нокаутом у першому раунді.

22-річний Омарі, який кілька місяців тому здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор, провів вдалу комбінацію, яка завершилася влучними ударами по корпусу.

Досвідчений Джексон зрозумів, що не зможе підвестися.

Бокс

Омарі Джонс (США) – Вільямс Джексон (США)

Зазначимо, що цей поєдинок відбувся в андеркарді бою Енніс – Станіоніс.

Нагадаємо, в останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО). Станіоніс востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, перемігши Габріеля Маестре.

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