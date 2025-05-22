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Колишній суперник Усика застеріг українця від реваншу з Дюбуа

Олександр Булава — 22 травня 2025, 23:05
Колишній суперник Усика застеріг українця від реваншу з Дюбуа
facebook.com/Alexanderusyk

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) застеріг Олександра Усика (23-0, 14 КО) від реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це Майріс розповів у новому випуску на власному ютуб-каналі.

На думку латвійського боксера, єдиним варіантом перемоги для Дюбуа є нокаут.

"Усик пройшов такий шлях, тому я не знаю, чому він повертається, боксує з Дюбуа. Ця жадність чи невміння зупинитися може призвести до руйнування цього будиночку, який ти будував все своє життя. Я б на місці Усика закінчив.

Дюбуа – непередбачуваний, він може впасти в нокдаун, стати, піти і нокаутувати свого супротивника.

Тому за очками, думаю, Дюбуа не виграє. Він переможе, якщо вразить Олександра і потрапить своїм ударом.

Ми не знаємо, як Олександр готується, подивимося, чи не зірветься цей бій. Якщо Олександр зрозуміє, що не тягне, чи будуть травми, чи буде важко – бій скасують. Якщо не скасують, то буде цікаво подивитися цей поєдинок, але він дуже ризикований для Олександра", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Майріс Брієдіс Олександр Усик Даніель Дюбуа

Майріс Брієдіс

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