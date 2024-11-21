Британський журналіст: Ф'юрі на реванш підійде сильнішим, ніж у першому бою

Відомий британський оглядач боксу Гарет Девіс вважає, що в реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) покаже інший рівень боксу.

Його слова цитує BoxingScene.

"Тайсон точно вийде сильнішим на реванш. Я розмовляв з Тайсоном після першого бою. Я запитав, що трапилось у дев'ятому раунді, адже він виглядав дуже спокійним після 6-го та 7-го раундів. Тайсон відповів: "Вірно, Гарет. Найкраще тут підійдуть слова безтурботність та самозаспокоєність".

Після того, як я почув це, мені точно стало зрозуміло, що Тайсон внесе великі зміни у реванш. А ще у нього було розсічення і бій перенесли. Тож зараз він точно буде готовий краще", – зазначив Девіс.