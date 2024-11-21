Британський журналіст: Ф'юрі на реванш підійде сильнішим, ніж у першому бою
Відомий британський оглядач боксу Гарет Девіс вважає, що в реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) покаже інший рівень боксу.
Його слова цитує BoxingScene.
"Тайсон точно вийде сильнішим на реванш. Я розмовляв з Тайсоном після першого бою. Я запитав, що трапилось у дев'ятому раунді, адже він виглядав дуже спокійним після 6-го та 7-го раундів. Тайсон відповів: "Вірно, Гарет. Найкраще тут підійдуть слова безтурботність та самозаспокоєність".
Після того, як я почув це, мені точно стало зрозуміло, що Тайсон внесе великі зміни у реванш. А ще у нього було розсічення і бій перенесли. Тож зараз він точно буде готовий краще", – зазначив Девіс.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.