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Британський журналіст: Ф'юрі на реванш підійде сильнішим, ніж у першому бою

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 08:59
Британський журналіст: Ф'юрі на реванш підійде сильнішим, ніж у першому бою
Усик та Ф'юрі
Getty images

Відомий британський оглядач боксу Гарет Девіс вважає, що в реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) покаже інший рівень боксу.

Його слова цитує BoxingScene.

"Тайсон точно вийде сильнішим на реванш. Я розмовляв з Тайсоном після першого бою. Я запитав, що трапилось у дев'ятому раунді, адже він виглядав дуже спокійним після 6-го та 7-го раундів. Тайсон відповів: "Вірно, Гарет. Найкраще тут підійдуть слова безтурботність та самозаспокоєність".

Після того, як я почув це, мені точно стало зрозуміло, що Тайсон внесе великі зміни у реванш. А ще у нього було розсічення і бій перенесли. Тож зараз він точно буде готовий краще", – зазначив Девіс.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

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