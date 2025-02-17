Дюбуа: Мій бій з Усиком має відбутися

Чемпіон IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що його бій з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) має відбутися.

Про це британець розповів напередодні поєдинку з Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

"Я повинен перемогти Паркера, зберегти пояс і довести, що я справжній чемпіон. Я нещодавно отримав цей титул, тому я готовий до бою. Я не думаю про реванш з Усиком та не втратив уваги до Паркера. Зараз я на вершині, тому кидати виклик – це нормально. Усик перебуває на вершині поруч зі мною. Такі бої мають відбуватися", – сказав Дюбуа.

Бій Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Цей поєдинок буде головною подією андеркарду бою-реваншу Бівол – Бетербієв за титул абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.