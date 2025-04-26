Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

453 удари за хвилину: британець увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Руслан Травкін — 26 квітня 2025, 21:26
453 удари за хвилину: британець увійшов до Книги рекордів Гіннеса
Джошуа Іялла
guinnessworldrecords.com

Майстер бойових мистецтв і блогер Джошуа Іялла встановив рекорд, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Він за одну хвилину завдав 453 удари з повним розгинанням.

Про це повідомила пресслужба Guinnessworldrecords.

Джошуа встановив відразу три рекорди. На його рахунку найбільше ударів повного розгинання в боксерських рукавичках за одну хвилину (374), а також найбільше повних ударів за одну хвилину, тримаючи гирі вагою 1 кг (333).

"Я готувався майже рік. Ми наполегливо тренувалися. Двічі на день протягом останніх кількох тижнів до цього. Я виклався на максимум", – сказав Джошуа.

Він додав, що йому допомагав дядько, який є тренером із боксу, а також база бойових мистецтв, оскільки він займався в підлітковому віці.

guinnessworldrecords.com
"Мене врятували бойові мистецтва. Я не хотів тренуватися в дитинстві. Мій тато змушував мене. У 16 років щось клацнуло, і я пішов змагатися та став триразовим чемпіоном Англії з тхеквондо. Усе тому, що він ніколи не дозволяв мені кидати цю справу. Люблю тебе, тату", – додав світовий рекордсмен.

Нагадаємо, кенійка Агнес Нгетич встановила новий світовий рекорд на дистанції 10 км, ставши першою жінкою, яка пробігла дистанцію менш ніж за 30 хвилин.

Книга рекордів Рекорд рекорд Гіннесса Світовий рекорд

Світовий рекорд

Кенійка Нгетич встановила новий світовий рекорд у бігу на 10 км
Діамантова ліга-2025 стартує етапом у Сямені: розклад змагань, формат, призовий фонд і де дивитися
Я знала, що Україні це принесе свято: Магучіх – про мотивацію перед стрибком на світовий рекорд
На тренуваннях у мене виходить ще краще: литовський спортсмен – про два світові рекорди за один день
Два світові рекорди за один день: литовець Алекна вперше в історії метнув диск на 75 метрів

Останні новини