453 удари за хвилину: британець увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Майстер бойових мистецтв і блогер Джошуа Іялла встановив рекорд, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Він за одну хвилину завдав 453 удари з повним розгинанням.

Про це повідомила пресслужба Guinnessworldrecords.

Джошуа встановив відразу три рекорди. На його рахунку найбільше ударів повного розгинання в боксерських рукавичках за одну хвилину (374), а також найбільше повних ударів за одну хвилину, тримаючи гирі вагою 1 кг (333).

Joshua Iyalla, a martial artist from the UK, has set the record for the most full extension punches in one minute with 453 🤛 pic.twitter.com/mB8GFUC40u — Guinness World Records (@GWR) April 24, 2025

"Я готувався майже рік. Ми наполегливо тренувалися. Двічі на день протягом останніх кількох тижнів до цього. Я виклався на максимум", – сказав Джошуа.

Він додав, що йому допомагав дядько, який є тренером із боксу, а також база бойових мистецтв, оскільки він займався в підлітковому віці.

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" Мене врятували бойові мистецтва. Я не хотів тренуватися в дитинстві. Мій тато змушував мене. У 16 років щось клацнуло, і я пішов змагатися та став триразовим чемпіоном Англії з тхеквондо. Усе тому, що він ніколи не дозволяв мені кидати цю справу. Люблю тебе, тату", – додав світовий рекордсмен.

Нагадаємо, кенійка Агнес Нгетич встановила новий світовий рекорд на дистанції 10 км, ставши першою жінкою, яка пробігла дистанцію менш ніж за 30 хвилин.