Круз нокаутував Браво та захистив титул тимчасового чемпіона WBC

У головному бою вечора у Сан-Дієго тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Ісаак Круз (29-3-2, 19 KO) достроково переміг Нестора Браво (24-2, 17 KO).

Круз домінував у поєдинку та вже в першому раунді відправив суперника в нокдаун. Після цього Браво почав активно порушувати правила, за що неодноразово отримував попередження та штрафні бали.

У шостому раунді Круз остаточно завершив бій, нокаутувавши Браво лівим хуком. Після цього рефері зупинив поєдинок.

Мексиканець перевершив опонента за загальною кількістю точних ударів (63-40) та силових влучень (64-36).

Це був перший бій Круза під керівництвом нового тренера Едді Рейносо та його перший виступ у 2026 році після нічиєї з Ламонтом Роучем.