Гаряча пресконференція Джойса та Хрговича: боксер перекинув стіл після погроз суперника

Під час пресконференції до вечора боксу з головним поєдинком між Джо Джойсом та Філіпом Хрговичем стався справжній вибух емоцій.

Головними героями стали претенденти на титул чемпіона Англії у надважкій вазі – Жамі Тшікева та Девід Аделейє.

Все починалося з типової словесної перепалки, але коли Аделейє перейшов межу – почалося справжнє шоу. Боксер почав бити по столу, вигукуючи: "Повір мені, я – правда! Повір мені, я – правда!"

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У відповідь Тшікева втратив самовладання, звинуватив опонента в боягузтві й перекинув стіл прямо перед натовпом журналістів!

Моментально на сцену вибігла охорона, яка не дозволила гарячим хлопцям звести рахунки до бою.

Це вже не перший інцидент між ТKV та Аделейє. Напередодні вони ледь не побилися за лаштунками, тому команда безпеки була напоготові.

Раніше повідомлялося, що Джо Джойс та Філіп Хргович провели битву поглядів.