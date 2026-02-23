Американський боксер втратив свідомість під час бою після зіткнення головами
Під час вечора боксу в Детройті стався жахливий момент за участі американського бійця Джозефа Джорджа.
Він бився проти Атіфа Оберлтона й уже в першому раунді суперники зіткнулись головами. Боксери продовжили бій і начебто все було добре.
36-річний Джордж спокійно сів на стілець під час першої паузи та пив воду. Проте раптово він знепритомнів і впав на настил.
Американець згодом усе ж таки прийшов до тями. Йому допомогли спуститися з рингу, але біля нього поклали на ноші та відвезли в лікарню.
Оберлтону ж урешті-решт було присуджено перемогу технічним нокаутом. Він наразі має ідеальний рекорд – усі звитяги у 15 боях.
Зазначимо, що вже пізніше тренер Джозефа Джорджа заспокоїв фанатів. Він розповів, що стан боксера стабільний, йому зробили МРТ у місцевій лікарні й загрози життю немає.
Нагадаємо, що у 2025 році подібний випадок стався з нігерійським боксером Габріелем Олувасегуном Оланреваджу. Він також втратив свідомість під час бою, але тоді все завершилось трагічніше – спортсмен помер.