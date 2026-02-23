Американський боксер втратив свідомість під час бою після зіткнення головами

Під час вечора боксу в Детройті стався жахливий момент за участі американського бійця Джозефа Джорджа.

Він бився проти Атіфа Оберлтона й уже в першому раунді суперники зіткнулись головами. Боксери продовжили бій і начебто все було добре.

36-річний Джордж спокійно сів на стілець під час першої паузи та пив воду. Проте раптово він знепритомнів і впав на настил.

Frightening scenes in Detroit. Light heavyweight Joseph George suffered a head clash in the first round and then collapsed during the break between rounds. 😱



#ShieldsCrewsDezurn2 pic.twitter.com/qH3AMEoDgw — Permante (@PermantexG) February 23, 2026

Американець згодом усе ж таки прийшов до тями. Йому допомогли спуститися з рингу, але біля нього поклали на ноші та відвезли в лікарню.

Here is Houston boxer Joe George Jr leaving the ring after collapsing at the end of his first round match vs. Atif Oberlton in Detroit. pic.twitter.com/cq6gwl7f5H — Eric Woodyard (@E_Woodyard) February 23, 2026

Оберлтону ж урешті-решт було присуджено перемогу технічним нокаутом. Він наразі має ідеальний рекорд – усі звитяги у 15 боях.

Зазначимо, що вже пізніше тренер Джозефа Джорджа заспокоїв фанатів. Він розповів, що стан боксера стабільний, йому зробили МРТ у місцевій лікарні й загрози життю немає.

Нагадаємо, що у 2025 році подібний випадок стався з нігерійським боксером Габріелем Олувасегуном Оланреваджу. Він також втратив свідомість під час бою, але тоді все завершилось трагічніше – спортсмен помер.