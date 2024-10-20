Богачук відреагував на другу поспіль поразку Цзю

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) після бою між Тімом Цзю (24-2, 17 КО) і Бахрамом Муртазалієвим (23-0, 17 КО) заявив, що вважає свою вагову категорію головною в боксі.

Про це Богачук написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Найважливіший дивізіон просто зараз".

The most important division right now — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) October 20, 2024

Відзначимо, що австралійський боксер Тім Цзю програв росіянину Бахраму Муртазалієву технічним нокаутом у третьому раунді. Цзю декілька разів падав на настил рингу. Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні цього року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.

Свій наступний бій Богачук проведе в андеркарді Усик – Ф’юрі проти узбека Ісраїля Мадрімова.