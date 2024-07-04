Мадрімов — про бій з Кроуфордом: Це найкраще що могло зі мною статися

Чемпіон світу в першій середній вазі за версією WBA Ісраїл Мадрімов (10-0-1, 7 КО) вважає, що бій проти Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО), це найкраще, що могло з ним статися.

Його слова передає Boxing scene.

"Це найкраще що могло зі мною статися. Тренуйся, поки твої кумири не стануть твоїми суперниками. Ось де я зараз.

Я дуже схвильований, дуже щасливий і задоволений тим, як розвиваються події, Це завжди було моєю мрією — битися з таким великим ім'ям. Він чудовий боєць, але я відчуваю, що це мій дивізіон. Я точно знаю, що коли поб'ю його, люди скажуть, що він постарів. Але ти настільки хороший, наскільки хороший твій останній бій, а він показав найкращий бій у своїй кар'єрі в останньому виступі. Тож я очікую найкращого Теренса Кроуфорда, який тільки може вийти на ринг. Ми обидва перебуваємо в найкращій формі, і переможе той, хто буде кращим на ринзі". — сказав боксер.

Поєдинок запланований на 3 серпня.

Нагадаємо, WBC понизила Теренса Кроуфорда до статусу "чемпіона світу у відпустці" у напівсередній вазі. Цим самим вона санкціонувала бій Кроуфорда та Мадрімова за звання обов’язкового претендента на пояс у першій середній вазі.

Титулом тимчасового чемпіона WBC у цьому дивізіоні володіє українець Сергій Богачук (24-1, 23 КО).