Богачук: Дерев'янченку буде складно битися за чемпіонський титул

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає, що Сергію Дерев'янченку (15-6, 10 КО) буде важко повернутися на найвищий рівень та боротися за чемпіонський титул.

Слова Богачука цитує XSPORT.

"Сергій дуже багато років у боксі, має видатну кар'єру, класні та гучні бої. Але зараз в останньому своєму поєдинку він зазнав серйозної травми. Відновлюватись і набирати хід дуже непросто.

Роки, проведені на найвищому рівні, виснажливі підготовки, важкі бої даються взнаки. Думаю, що йому буде дуже складно знову битися за повноцінний чемпіонський титул", – сказав Богачук.

Раніше Дерев'янченко розповів, що процес відновлення після операції на руці триватиме близько 4 місяців. Нагадаємо, в останньому поєдинку 38-річний спортсмен програв французу Крістіану Мбіллі. Весь поєдинок український боксер провів із травмованою рукою.