Він не робот: Богачук припустив, що Ломаченко завершить кар’єру

Чемпіон у першій середній вазі за версією WBC Сергій Богачук (24-1, 23 KO) вважає, що Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може більше не повернутися на ринг.

Своїми думками про майбутнє чемпіона IBF у легкій вазі Сергій поділився в інтерв’ю Fight Hub TV.

"Я вважаю, що він почувається не дуже сильним, він почувається трохи змученим. Звісно, він старий. 37 років, правильно? У нього була довга, велика кар’єра, він тяжко працював 30 років. 2 олімпійські медалі та довга професійна кар’єра. Хлопці, він не робот. Він така ж людина, як ти і я. Йому потрібен відпочинок. Я думаю, що, можливо, він не повернеться. Можливо, він завершить кар’єру", — сказав Богачук.

Нагадаємо, у травні Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та здобув титула чемпіона IBF. Після того він вів переговори щодо бою проти Джервонти Девіса, але в підсумку Боб Арум заявив, що Ломаченко не має бажання проводити ще один бій у 2024 році.